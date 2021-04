Mega-Sena 2362: próximo sorteio tem prêmio de R$ 33 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para ser realizado na quarta-feira [14] e o prêmio do concurso 2362 está acumulado em R$ 33 milhões. De acordo com as Loterias Caixa, a partir das 20h as seis dezenas serão reveladas por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Para concorrer ao prêmio, os jogadores tem até uma hora antes da realização do sorteio, ou seja, às 19h, para fazer a aposta. A comercialização será feita nas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou pelo site [www.loteriasonline.caixa.gov.br].

No último concurso, realizado no sábado [10], o resultado da Mega-Sena teve as seguintes dezenas: 14-21-22-29-35-46. Foram entregues prêmios de R$ 42,9 mil na faixa da quina e de R$ 989 na faixa da quadra.

Mega-Sena 2362

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2362 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

