Mega-Sena 2421 pode pagar prêmio de R$ 21 milhões hoje

O segundo sorteio da Mega-Semana da Sorte será realizado hoje, quinta-feira (21), a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio da Mega-Sena concurso 2321 está acumulado em R$ 21 milhões.

Se apenas uma pessoa marcar o resultado, poderá usar a quantia de diversas maneiras ou fazer um investimento. De acordo com Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, no primeiro mês na Poupança, a bolada pode render R$ 75 mil. Atualmente a rentabilidade da Poupança é de 0,36% ao mês.

O sorteio da Mega-Sena concurso 2421 ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Como apostar na Mega-Sena concurso 2421?

Em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível registrar apostas às 19h e garantir, pelo menos, uma chance de ganhar a bolada. Os jogos custam a partir de R$ 4,50 e não há limite de cartelas por apostador, que pode escolher entre 6 e 15 números.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2421 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Como funciona o bolão?

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena concurso 2421. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas da Mega-Sena concurso 2421 ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

6 números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas

7 números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas

8 a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas

Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa