Mega-Sena 2433: próximo sorteio tem prêmio de R$ 12 milhões

O prêmio da Mega-Sena concurso 2433 está acumulado em R$ 12 milhões e pode sair nesta quarta-feira, 01 de dezembro. O sorteio das dezenas está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

No último sorteio da modalidade, realizado no sábado (27), o prêmio estava estimado em R$ 7 milhões, mas nenhum bilhete foi registrado com o resultado. Já nas demais faixas, os apostadores que fizeram cinco acertos faturaram R$ 100,8 mil e quem marcou quatro dezenas conseguiu R$ 1,1 mil.

Como apostar na Mega-Sena 2433?

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2433 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena concurso 2433, a Caixa já está fazendo a comercialização das apostas no aplicativo e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Além disso, os apostadores também conseguem jogar nas casas lotéricas.