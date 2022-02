Mega-Sena 2452: quanto rende R$ 3 milhões na poupança 2022

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2452, será realizado nesta quarta-feira, 09 de fevereiro, e tem prêmio estimado em três milhões de reais. Para quem deseja investir a bolada, saiba quanto quanto rende 3 milhões na poupança.

Quanto rende R$ 3 milhões da Mega Sena na Poupança?

O prêmio de R$ 3 milhões co oncurso 2452 da Mega-Sena de hoje, quarta, pode render R$ 15 mil na poupança – levando em consideração o primeiro mês do investimento, se realizado em 2022. O valor é equivalente a 12 salários mínimos.

De acordo com Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, a aplicação na poupança é feita por quem tem o perfil de investidor mais conservador e não gosta de correr risco.

Uma alternativa para quem deseja aplicar o prêmio da Mega-Sena 2452 é o Tesouro Selic, que rende 0,74% a.m. Neste caso, de acordo com o especialista, o retorno passa dos R$ 22 mil no primeiro mês.

Como jogar na Mega Sena 2452

Para apostar na Mega Sena 2452, que será sorte hoje, o interessado deve ir a uma lotéria ou jogar pelo site da Caixa. Com o volante aberto, será necessário escolher de seis a quinze dezenas, onde a menor quantidade de números custa R$ 4,50 e a maior seleção chega a R$ 22,5 mil. Depois, basta acompanhar o resultado da Mega-Sena pelo DCI.

O sorteio da Mega-Sena 2452 ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

De todas as loterias da Caixa, esta é a modalidade mais difícil de acertar o resultado completo. A probabilidade de ganhar o prêmio da Mega-Sena concurso 2452 é de uma em 50.063.860 com 6 números jogados.

Veja aqui o último resultado da Mega-Sena