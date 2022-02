Mega-Sena 2454: ninguém ganha e prêmio vai a R$ 31 milhões

Nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, foram divulgadas as seis dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2454. O sorteio, realizado no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo, contou com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Teve ganhador do resultado da Mega-Sena de hoje?

O resultado da Mega-Sena concurso 2454 não foi marcado em nenhuma aposta e o prêmio acumulou em R$ 31 milhões. Mas 49 bilhetes acertaram cinco dezenas e faturaram a quantia de R$ 46,3 mil cada.

Na última faixa, 4,5 mil jogos foram registrados com quatro dos seis números sorteados e ganharam R$ 717.

Como receber o prêmio?

Em agências da Caixa os ganhadores podem receber os prêmio de qualquer valor mediante apresentação do RG, CPF, além do bilhete original. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser sacadas também em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online da Mega-Sena concurso 2454 conseguem fazer transferência para uma conta do Mercado Pago. Os prêmios podem ser sacados no prazo de 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio.

Após esse período, os valores não resgatados são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Que dia é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2455, no sábado, 16 de fevereiro, a partir das 20h (horário de Brasília). A aposta mínima, de seis números, sai por R$ 4,50 e os apostadores podem fazer até uma hora antes do sorteio em lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Veja o resultado de todas as loterias da Caixa