Mega-Sena 2455: prêmio acumulado rende R$ 155 mil na poupança

Uma bolada de R$ 31 milhões pode sair no sábado, 19 de fevereiro, para a pessoa que acertar o resultado da Mega-Sena concurso 2455. Se houver alguma aposta registrada com os seis números, o bilhete será o quarto premiado este ano na modalidade.

Entre as diversas possibilidades de usar o prêmio, uma delas é aplicar a quantia em algum investimento para viver de renda.

Quanto rende R$ 31 milhões na Poupança?

A Poupança é uma dos investimentos mais conhecidos entre os brasileiros e, por isso, pode ser a primeira opção de investimento para o ganhador da Mega-Sena 2455. Segundo informações do Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, o prêmio rende R$ 155 mil no primeiro mês.

Se o sortudo ou sortuda tiver um perfil conservador para investir, outra opção é aplicar no Tesouro Selic que pode render R$ 229,3 mil em um mês. Ainda de acordo com o especialista, a rentabilidade ao mês atual da Poupança é de 0,50% e do Tesouro Selic de 0,74%.

Como apostar na Mega-Sena 2455?

O volante é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais dezenas, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

O sorteio da Mega-Sena 2455 ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

De todas as loterias da Caixa, esta é a modalidade mais difícil de acertar o resultado completo. A probabilidade de ganhar o prêmio da Mega-Sena concurso 2455 é de uma em 50.063.860 com 6 números jogados.

Quantos bilhetes foram premiados na Mega-Sena em 2022?

Até o momento a Mega-Sena já premiou quatro bilhetes pagando ao todo mais de R$ 73,7 milhões. Então veja quais foram os prêmios e as cidades dos ganhadores:

Concurso 2443 – Uma aposta online e outra de Urucânia (MG) ganharam o prêmio de R$ 5,2 milhões cada

Concurso 2449 – Aposta de Blumenau (SC) ganhou prêmio de R$ 36,7 milhões – 36.777.767,10

Concurso 2451 – Aposta de Belo Horizonte (MG) ganhou prêmio de R$ 26,4 milhões – 26.422.347,01

