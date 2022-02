Mega-Sena 2458: prêmio vai a R$ 57 milhões no próximo concurso

A Caixa divulgou neste sábado, 26 de fevereiro, o resultado da Mega-Sena concurso 2458. Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, onde ficam os globos da sorte.

O evento contou com transmissão ao vivo no perfil da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Teve ganhador do resultado da Mega-Sena de hoje?

Não houve acertador do resultado da Mega-Sena concurso 2458 e o prêmio acumulou em R$ 57 milhões. Contudo, a modalidade tem ainda mais duas faixas de premiação, quina e quadra, que tiveram diversos ganhadores.

Cerca de 79 apostas foram registradas com cinco números e conseguiram ganhar a quantia de R$ 53,5 mil cada. Já na última faixa, 5,2 mil bilhetes marcaram quatro dezenas e vão receber R$ 1,1 mil cada.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2458?

Em agências da Caixa os ganhadores podem receber os prêmio de qualquer valor mediante apresentação do RG, CPF, além do bilhete original. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser sacadas também em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online da Mega-Sena concurso 2458 conseguem fazer transferência para uma conta do Mercado Pago. Os prêmios podem ser sacados no prazo de 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio.

Após esse período, os valores não resgatados são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Que dia é o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2459, ocorre na quinta-feira, 03 de março, a partir das 20h (horário de Brasília). A aposta mínima, de seis números, sai por R$ 4,50 e os apostadores podem fazer até uma hora antes do sorteio em lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

