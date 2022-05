Mega-Sena 2485: quanto rende o prêmio de R$ 100 milhões na poupança

O apostador que acertar as dezenas da Mega-Sena 2485 que serão sorteadas no sábado, 28 de maio, às 20 horas, pode se tornar o mais novo milionário do Brasil. A bolada está acumulada em R$ 100 milhões e se houver mais de um bilhete premiado, a quantia será dividida.

Quanto rende R$ 100 milhões na Poupança?

Se um único apostador da Mega Sena 2485 conseguir faturar os R$ 100 milhões e aplicar a quantia na Poupança, o rendimento no primeiro mês será de R$ 500 mil. O cálculo foi realizado no simulador da Idinheiro, levando em consideração os ganhos da caderneta que atualmente está em 0,5% ao mês, o equivalente a 6,17% ao ano.

Já em um ano, o retorno do ganhador da Mega-Sena pode ultrapassar os R$ 6 milhões. A Poupança é um dos investimentos mais conhecidos, mas é possível encontrar muitos outros no mercado e com rentabilidade maior.

Confira os números do Resultado da Mega-Sena concurso 2484 de quarta-feira

Como apostar na Mega-Sena concurso 2485?

Em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível registrar apostas e garantir, pelo menos, uma chance de ganhar a bolada. Os jogos custam a partir de R$ 4,50 e não há limite de cartelas por apostador, que pode escolher entre 6 e 15 números.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2416 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

