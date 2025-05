Reunião Copom hoje deve elevar Selic a 14,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve anunciar, nesta quarta-feira, 7 de maio, uma nova alta na taxa básica de juros. A expectativa do mercado é de que a Selic suba 0,5 ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. Esse será o maior patamar desde outubro de 2006.

Copom – Por que a Selic vai subir?

A decisão acontece em meio à pressão da inflação e ao ambiente externo instável. O objetivo do Copom é conter os preços e manter a âncora da economia em meio às incertezas geradas por tensões geopolíticas e aumento da taxa de juros em países desenvolvidos, como os Estados Unidos.

Apesar da desaceleração no índice oficial de inflação (IPCA) nos últimos meses, o Banco Central avalia que ainda há riscos relevantes no horizonte. Entre eles, estão o aumento nos preços dos alimentos, a alta do dólar e os impactos fiscais das medidas econômicas em discussão no Congresso.

A expectativa de alta já foi precificada pelo mercado financeiro e por economistas. Para a maioria dos analistas, o ciclo de aperto monetário está perto do fim, mas o BC deve manter o tom duro para sinalizar compromisso com o controle da inflação.

O resultado será divulgado após as 18h30. O anúncio será acompanhado com atenção por investidores, economistas e pelo setor produtivo, já que a Selic influencia diretamente os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e investimentos.