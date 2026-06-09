Mega-Sena 3016 traz prêmio milionário no sorteio de hoje

Os apostadores de todo o Brasil têm uma nova oportunidade de conquistar uma fortuna nesta terça-feira, 9 de junho. A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3016 da Mega-Sena, que pode pagar um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O DCI acompanhará o sorteio da Mega-Sena desta terça-feira em tempo real e publicará as dezenas sorteadas logo após a realização da extração. Além dos números, os apostadores poderão conferir a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação e os valores pagos pela Caixa.

Que horas acontece o sorteio da Mega-Sena 3016?

O sorteio da Mega-Sena 3016 será realizado às 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. O resultado também será divulgado em tempo real pelo DCI logo após a realização do sorteio.

Até que horas é possível apostar?

As apostas para a Mega-Sena podem ser registradas até as 20h desta terça-feira, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Especialistas recomendam que os jogadores não deixem a aposta para os últimos minutos, já que é comum ocorrer aumento no fluxo de acessos ao sistema online próximo ao encerramento das vendas.

Como apostar na Mega-Sena pela internet

Quem deseja participar sem sair de casa pode utilizar o site oficial das Loterias Caixa ou o aplicativo disponível para celulares Android e iPhone.

Confira o passo a passo:

Acesse o portal ou aplicativo das Loterias Caixa;

Faça login utilizando CPF e senha cadastrados;

Escolha a modalidade Mega-Sena;

Selecione de 6 a 20 números no volante;

Confirme a aposta e realize o pagamento.

A aposta simples, com seis números marcados, continua sendo a opção mais barata e popular entre os jogadores. Além do preenchimento manual do volante, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos apostadores:

Surpresinha: nesta modalidade, o próprio sistema escolhe os números automaticamente para o jogador.

Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou até oito concursos consecutivos.

Bolão Caixa: os bolões oficiais permitem que grupos de pessoas façam apostas coletivas, aumentando a quantidade de combinações jogadas e dividindo os custos da participação.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de seis números é de uma em 50.063.860.

Apesar da baixa probabilidade, a Mega-Sena segue sendo a loteria mais popular do país devido aos prêmios milionários distribuídos regularmente e às frequentes acumulações.