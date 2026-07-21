Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 3034 hoje: números sorteados terça (21/7)

Premiação está acumulada em R$ 42 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3034 DCI
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A Caixa Econômica Federal sorteia as seis dezenas do concurso 3034 da Mega-Sena, que pode pagar um prêmio estimado em R$ 42 milhões para quem acertar todos os números. A extração acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O Jornal DCI acompanha o sorteio em tempo real e atualiza esta reportagem logo após a divulgação oficial das dezenas pela Caixa. Confira abaixo o resultado da Mega-Sena 3034 assim que ele for anunciado.

Resultado da Mega-Sena 3034

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena 3034 são: 08-28-30-37-39-60

6 acertos

5 acertos

4 acertos

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo da Mega-Sena, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como ver o resultado oficial da Mega-Sena?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA-SENA para ver o resultado.

O próximo concurso está marcado para quinta, dia 21 de julho, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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