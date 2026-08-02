Mega-Sena acumula de novo e vai sortear bolada de R$ 135 milhões

Mega-Sena acumula de novo e vai sortear bolada de R$ 135 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou de novo. Com o resultado, a estimativa da Caixa Econômica Federal saltou para R$ 135 milhões e pode se paga na terça-feira, com o sorteio concurso 3040. Para abocanhar a bolada, o apostador precisa acertar sozinho a combinação de seis números.

As dezenas sorteadas no concurso 3039 foram: 14-16-21-39-53-58.

Como apostar na Mega-Sena 3890

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília) de terça, dia 4 de agosto, no Espaço Loterias Caixa, localizado na cidade de São Paulo.

O jogador deve escolher ao menos seis números em um universo de 60 opções disponíveis. Quem prefere deixar a escolha por conta do azar pode utilizar a Surpresinha, funcionalidade em que o sistema da Caixa define os números aleatoriamente.

Para quem busca praticidade em múltiplos concursos, a opção Teimosinha permite concorrer por dois, quatro ou oito sorteios consecutivos com o mesmo jogo. Também é possível selecionar até 15 números em um único cartão, aumentando exponencialmente as chances de vitória — embora o custo da aposta cresça proporcionalmente. Além da sena principal, a Caixa premia bilhetes que garantem cinco acertos (quina) e quatro acertos (quadra).

Caso um único apostador acerte as seis dezenas e leve o prêmio de R$ 135 milhões, o montante garantirá uma fonte substancial de renda passiva. Se mantido integralmente na caderneta de poupança, com remuneração de 0,5% ao mês acrescida da Taxa Referencial (TR), o valor renderá aproximadamente R$ 675 mil já no primeiro mês de aplicação.

Portanto, a renda diária média gerada por esse rendimento ultrapassa os R$ 22,5 mil, permitindo ao vencedor usufruir de um padrão de vida elevado sem jamais reduzir o patrimônio principal.

Bolão da Mega-Sena amplia chances de vitória

Para aumentar as probabilidades de ganhar sem arcar sozinho com os custos de apostas múltiplas, os apostadores recorrem com frequência ao Bolão da Mega-Sena. O valor mínimo para participar de um jogo coletivo é de R$ 10,00, com cotas individuais custando a partir de R$ 5,00.

A quantidade de cotas permitida varia de acordo com o total de dezenas selecionadas no cartão:

6 números: mínimo de 2 e máximo de 9 cotas;

7 números: mínimo de 2 e máximo de 63 cotas;

8 a 15 números: mínimo de 2 e máximo de 100 cotas.