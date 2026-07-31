Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 100 milhões
Prêmio será sorteado no fim de semana pela Caixa
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3038, sorteado na noite de quinta-feira (30). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é de R$ 100 milhões. As dezenas sorteadas foram: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50
Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso. Na segunda faixa, 41 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 64.733,96. Já a quadra teve 2.549 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.716,31.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena
O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3039, será realizado no domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio pé de R$ 100 milhões, um dos maiores valores da Mega-Sena em 2026 até o momento. O montante pode aumentar conforme o volume de apostas realizadas até o encerramento das vendas.
Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Também é possível participar por meio de bolões oficiais, além de utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.
Probabilidade de ganhar
|Números jogados
|Valor da aposta
|Probabilidade de acertar a Sena
|Probabilidade de acertar a Quina
|Probabilidade de acertar a Quadra
|6
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|1 em 154.518
|1 em 2.332
|7
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|1 em 44.981
|1 em 1.038
|8
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
|1 em 17.192
|1 em 539
|9
|R$ 504,00
|1 em 595.998
|1 em 7.791
|1 em 312
|10
|R$ 1.260,00
|1 em 238.399
|1 em 3.973
|1 em 195
|11
|R$ 2.772,00
|1 em 108.363
|1 em 2.211
|1 em 129
|12
|R$ 5.544,00
|1 em 54.182
|1 em 1.317
|1 em 90
|13
|R$ 10.296,00
|1 em 29.175
|1 em 828
|1 em 65
|14
|R$ 18.018,00
|1 em 16.671
|1 em 544
|1 em 48
|15
|R$ 30.030,00
|1 em 10.003
|1 em 370
|1 em 37
|16
|R$ 48.048,00
|1 em 6.252
|1 em 260
|1 em 29
|17
|R$ 74.256,00
|1 em 4.045
|1 em 188
|1 em 23
|18
|R$ 111.384,00
|1 em 2.697
|1 em 139
|1 em 19
|19
|R$ 162.792,00
|1 em 1.845
|1 em 105
|1 em 16
|2