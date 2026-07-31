Mega-Sena

Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 100 milhões

Prêmio será sorteado no fim de semana pela Caixa

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena concurso 3039 Foto: DCI
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3038, sorteado na noite de quinta-feira (30). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é de R$ 100 milhões. As dezenas sorteadas foram: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso. Na segunda faixa, 41 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 64.733,96. Já a quadra teve 2.549 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.716,31.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3039, será realizado no domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio pé de R$ 100 milhões, um dos maiores valores da Mega-Sena em 2026 até o momento. O montante pode aumentar conforme o volume de apostas realizadas até o encerramento das vendas.

Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Também é possível participar por meio de bolões oficiais, além de utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.

Probabilidade de ganhar

Números jogadosValor da apostaProbabilidade de acertar a SenaProbabilidade de acertar a QuinaProbabilidade de acertar a Quadra
6R$ 6,001 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.332
7R$ 42,001 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.038
8R$ 168,001 em 1.787.9951 em 17.1921 em 539
9R$ 504,001 em 595.9981 em 7.7911 em 312
10R$ 1.260,001 em 238.3991 em 3.9731 em 195
11R$ 2.772,001 em 108.3631 em 2.2111 em 129
12R$ 5.544,001 em 54.1821 em 1.3171 em 90
13R$ 10.296,001 em 29.1751 em 8281 em 65
14R$ 18.018,001 em 16.6711 em 5441 em 48
15R$ 30.030,001 em 10.0031 em 3701 em 37
16R$ 48.048,001 em 6.2521 em 2601 em 29
17R$ 74.256,001 em 4.0451 em 1881 em 23
18R$ 111.384,001 em 2.6971 em 1391 em 19
19R$ 162.792,001 em 1.8451 em 1051 em 16
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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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