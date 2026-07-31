Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 100 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3038, sorteado na noite de quinta-feira (30). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é de R$ 100 milhões. As dezenas sorteadas foram: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso. Na segunda faixa, 41 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 64.733,96. Já a quadra teve 2.549 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.716,31.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3039, será realizado no domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio pé de R$ 100 milhões, um dos maiores valores da Mega-Sena em 2026 até o momento. O montante pode aumentar conforme o volume de apostas realizadas até o encerramento das vendas.

Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Também é possível participar por meio de bolões oficiais, além de utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.

Probabilidade de ganhar