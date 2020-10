A Mega-Sena acumulada, concurso 2311, será sorteada nessa quinta-feira (22) com a promessa de pagar R$ 32 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

A Mega-Sena acumulada, concurso 2311, será sorteada nessa quinta-feira (22) com a promessa de pagar R$ 32 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Esse será o segundo sorteio especial da Mega-Semana da Sorte, que oferece uma chance extra ao apostador, com três sorteios: terça-feira (20/10), quinta-feira (22/10) e sábado (24/10).

Caso um único ganhador da loteria aplique todo o prêmio nesse tipo de aplicação, poderá receber mais de R$ 41 mil por mês, considerando o rendimento líquido mensal da aplicação, hoje em 1,5%. Contudo, esse tipo de investimento pode não ser o mais vantajoso para o vencedor. Isso porque, quando a inflação está alta, a quantia investida rende menos que ela, portanto, perde poder de compra. E, quando o índice de preços cai, outros tipos de investimentos oferecem ganhos reais bem melhores.

No terça-feira (20), os números revelados pelo concurso 2.310 foram: 13-17-28-29-42-53. Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 52 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 34,2 mil cada. Outras 3.573 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 712,94 cada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como apostar na mega-Sena acumulada

Os apostadores podem fazer uma fezinha até às 19h de terça-feira (20/10), nas lotéricas credenciadas ou pela internet. O evento será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora, às 20h.

Vale lembrar que para fazer um jogo on-line na Mega-Sena é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Os dados estão no site da Caixa.