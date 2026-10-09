Mega-Sena acumulada tem prêmio valendo R$ 112 milhões

A Mega-Sena concurso 3069 tem prêmio estimado em R$ 112 milhões. Como ninguém acertou as seis dezenas nos últimos sorteios, o valor acumulou e pode mudar a vida de quem acertar todos os números. A extração está prevista para as 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apostar na Mega-Sena 3069

Para concorrer, o jogador deve marcar de seis a 20 números no volante, entre as dezenas de 01 a 60. A aposta mais barata custa R$ 6 e permite escolher seis números. Se quiser marcar sete dezenas, o valor passa para R$ 42. Já o jogo com 20 números custa R$ 232.560.

Quem não tem números da sorte ou prefere deixar a escolha nas mãos do acaso pode optar pela Surpresinha. Nesse caso, o sistema das Loterias Caixa seleciona as dezenas automaticamente.

O prêmio principal vai para quem acertar os seis números sorteados, mas também há dinheiro para quem fizer a quadra, com quatro acertos, ou a quina, com cinco. Na aposta simples, a chance de levar a bolada é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, nos canais oficiais das Loterias Caixa. É preciso respeitar o prazo de encerramento dos jogos e ter pelo menos 18 anos para participar.

Na Mega-Sena, a ordem dos números não faz diferença: o que vale é acertar as dezenas sorteadas. Quem fizer quatro ou cinco pontos também recebe um prêmio, cujo valor depende da faixa de premiação e da arrecadação do concurso. A expectativa agora é saber se alguém vai levar os R$ 112 milhões ou se a bolada ficará ainda maior no próximo sorteio.

DCI acompanha os resultados das loterias

O Jornal DCI tem o compromisso de acompanhar os principais concursos das Loterias Caixa e levar ao leitor informações sobre resultados, números sorteados, prêmios, acumulados e próximas premiações.

A cobertura das loterias faz parte do compromisso do DCI com uma informação rápida, clara e responsável, ajudando o leitor a conferir os resultados e acompanhar os valores dos concursos.