Mega-Sena completa 25 anos; relembre os maiores prêmios

A modalidade mais popular das Loterias Caixa, a Mega-Sena, completa nesta quinta-feira (11) 25 anos. Ao longo desse tempo, já foram realizados 2.351 mil concursos e entregue, somando as três faixas de premiação, R$ 27,5 bilhões para 17.237.400 apostas ganhadoras.

Substituindo a Sena, um dos primeiros jogos lançado pela instituição que permitia os apostadores escolherem os números e o sorteio definia as dezenas, a Mega-Sena teve seu primeiro concurso realizado em 1996.

As principais mudanças adotadas foram a quantidade de números, que passou de 50 para 60, e a acumulação de 22% do total destinado a prêmio de cada concurso. O valor desse percentual, inicialmente, era encaminhado para os sorteios de concurso final 0, mas, depois, também foi encaminhado para os de final 5.

A Mega-Sena já realizou, ao todo, 819 pagamentos milionários de apostas que conseguiram faturar na primeira faixa de premiação. Além desses ganhadores, também foram entregues prêmios para os jogadores que acertam cinco e quatro dezenas.

Mega da Virada

A Mega da Virada foi lançada em 2009 como o primeiro concurso especial das Loterias Caixa, inspirado na cultura de prêmios multimilionários das loterias internacionais. O sorteio ocorre sempre no dia 31 de dezembro no horário próximo a virada do ano.

Só nesse concurso especial, a Mega-Sena já pagou para os 109 ganhadores da primeira faixa cerca de R$ 2,9 bilhões. As apostas premiadas saíram de 20 estados diferentes. O maior prêmio já entregue na história foi de R$ 325,25 milhões e saiu no concurso 2330, sorteado em dezembro de 2020.

Prêmios da Mega-Sena em 2021

Só neste ano, a Mega-Sena fez cinco novos milionários no país, sendo o maior prêmio de R$ 49 milhões e o menor de R$ 2,7 milhões.

13/01 – Concurso 2334, o prêmio foi de R$ 11,8 milhões. Aposta registrada em Serrinha (BA);

23/01 – Concurso 2337, o prêmio foi de R$ 21,8 milhões. Aposta registrada em Fortaleza (CE);

03/02 – Concurso 2341, o prêmio foi de R$ 25 milhões. Aposta registrada em Mirassol D’Oeste (MT);

27/02 – Concurso 2348 , o prêmio foi de R$ 49,3 milhões. Aposta registrada em Rio de Janeiro (RJ);

03/03 – Concurso 2349 , o prêmio foi de R$ 2,7 milhões. Aposta registrada em Curitiba (PR);

