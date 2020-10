Confira as dezenas do sorteio da Mega-sena: 38 – 53 -46 – 55 – 33 – 16

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2307 da Mega-Sena, sorteado pela Caixa na noite desta sábado (10) em São Paulo. O prêmio valia R$ 3 milhões. Confira as dezenas do sorteio da Mega-sena: 38 – 53 -46 – 55 – 33 – 16.

Quarenta e três ganhadores acertaram a quina e cada um levará um prêmio de R$ 41.739,35. Já as apostas ganhadoras com 4 acertos levam um prêmio de R$ 948,81, cada.

O próximo concurso, que será sorteado na quarta (14 de outubro), tem um prêmio acumulado estimado em R$ 6,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena?

Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso 2.308. Clientes da Caixa podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e ter conta corrente no banco.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

5 maiores prêmios dos concursos regulares da Mega