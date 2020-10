Aposta única de Pernambuco leva prêmio de R$ 103 milhões da Mega-Sena

Uma aposta de Pernambuco acertou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2306 e vai receber mais de R$ R$ 103 milhões

Uma aposta de Pernambuco acertou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2306 e vai receber mais de R$ R$ 103 milhões. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (7), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas no concurso 2306 da Mega-Sena foram: 28 58 19 03 57 33.

Próximo concurso da Mega: o concurso 2307 da Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 3 milhões no sábado, dia 10 de outubro. O sorteio é realizado a partir das 20h. A aposta simples de seis números sai por R$4,50.

Probabilidade

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A chance de ganhar a Mega-Sena com um jogo simples, de seis números, é de uma em 50 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.