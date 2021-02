Mega-Sena 2347 tem prêmio de R$ 42 milhões nesta quarta-feira (24/02)

O prêmio de R$ 42 milhões da Mega-Sena 2347 pode sair nesta quarta-feira, dia 24 , para a pessoa que acertar as seis dezenas do resultado. Com esse valor, a modalidade pode entregar seu maior prêmio, até o momento, e fazer até 42 novos milionários.

O sorteio da Mega-Sena 2347 está previsto às 20h com transmissão ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook. As apostas devem ser feitas até às 19h.

A chance de alguém faturar a bolada é de uma em mais de 50 milhões, dessa forma, será necessário apostar na sorte.

Qual é o valor da aposta da Mega-Sena 2347?

Como na Mega-Sena existe a opção de acrescentar mais números em uma mesma aposta para aumentar a chance de ganhar, o preço varia muito. O jogo simples de seis números é o mais em conta e sair por R$ 4,5.

Entretanto, esse valor pode ultrapassar R$ 22 mil se a aposta tiver 15 dezenas – que é o máximo permitido nesta modalidade. Dessa forma, os valores são os seguinte: sete números, R$ 31,5; oito números, R$ 126; nove números, R$ 378; 10 números, R$ 945; 11 números, R$ 2,079 mil; 12 números, R$ 4,158 mil; 13 números, R$ 7,722 mil; 14 números, R$ 13.513,50; e 15 números, R$ 22.522,50.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

A chance de ganhar na Mega-Sena 2347 varia de acordo com a faixa de premiação e quantidade de dezenas na aposta. Com a aposta simples, a probabilidade de ganhar é: na sena, de uma em 50.063.860; na quina, de uma em 154.518; e na quadra, de uma em 2.332.

Já com mais números a chance de ganhar na sena aumenta:

Sete números – de uma em 7.151.980;

Oito números – de uma em 1.787.995;

Nove números – de uma em 595.998;

10 números – de uma em 238.399;

11 números – de uma em 108.363;

12 números – de uma em 54.182;

13 números – de uma em 29.175;

14 números – de uma em 16.671;

15 números – de uma em 10.003;

Como apostar online?

Para apostar online na Mega-Sena 2347 por meio dos canais eletrônicos o apostador deve baixar o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e IOS, ou acessar o site (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O apostador precisa fazer um cadastro simples para criar um conta na plataforma. O valor mínimo permitido para compras é de R$ 30 e o pagamento deve ser feito com cartão de crédito.

Dessa forma, pode apostar só na Mega-Sena 2347 ou em outras modalidades também. Além disso, existem alguns combos de apostas no valor mínimo de compra que também podem ser outra opção.