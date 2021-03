Mega-Sena 2351 pode pagar R$ 27 milhões nesta quarta (10/03)

A Mega-Sena 2351, desta quarta-feira (10), sorteia às 20h o prêmio acumulado de R$ 27 milhões que pode ser o segundo maior do ano. Para levar a bolada, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do resultado do concurso.

O evento ocorrerá no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Caixa e página Loterias Caixa do Facebook.

No último concurso, sorteado no sábado (06), a modalidade entregou prêmios de R$ 64 mil, na segunda faixa, e de R$ 2,8 mil, na terceira faixa. As dezenas foram as seguintes: 25 28 29 34 41 45 .

Como jogar na Mega-Sena?

Para participar da Mega-Sena 2351, os jogos devem ser registrados até às 19h tanto em casas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos. Pelo aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), quem quiser tentar a sorte precisa criar uma conta.

A aposta de seis números sai por R$ 4,50, mas para fazer o jogo online, é necessário que o valor da compra seja de no mínimo R$ 30. Para isso, as Loterias Caixa têm três opções: fazer mais apostas até completar o valor; adicionar números na aposta; ou participar do sorteio de outras modalidades também.

Quais são os prêmio do concurso 2351?

Os prêmios da Mega-Sena 2351 variam de acordo com o total arrecadado no concurso. Quanto mais apostas forem feitas, maior será o prêmio para cada faixas.

35% do prêmio bruto vai para os acertadores da sena;

19% vai, assim, para os acertadores da quina;

19% também são distribuídos para os acertadores da quadra.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Contudo, os prêmios da Mega-Sena 2351 prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Prêmios da Mega-Sena entregues em 2021

Nos concursos sorteados em 2021, a Mega-Sena fez cinco novos milionários. Os prêmios saíram para apostas da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Paraná.

13/01 – Concurso 2334, o prêmio foi de R$ 11,8 milhões. Aposta registrada em Serrinha (BA);

23/01 – Concurso 2337, o prêmio foi de R$ 21,8 milhões. Aposta registrada em Fortaleza (CE);

03/02 – Concurso 2341, o prêmio foi de R$ 25 milhões. Aposta registrada em Mirassol D’Oeste (MT);

27/02 – Concurso 2348 , o prêmio foi de R$ 49,3 milhões. Aposta registrada em Rio de Janeiro (RJ);

03/03 – Concurso 2349 , o prêmio foi de R$ 2,7 milhões. Aposta registrada em Curitiba (PR);

