Acumulada, Mega-Sena 2354 sorteia R$ 45 milhões hoje

A Mega-Sena deste sábado, dia 20, sorteia o prêmio estimado em R$ 45 milhões no concurso 2354. Se algum apostador acertar as dezenas do resultado, pode faturar o segundo maior prêmio do ano entregue pela loteria.

Resultado da Mega-Sena de sábado

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, a partir das 20h. Além disso, também contará com transmissão ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

No último concurso, nº 2353, de quarta-feira, dia 17, a modalidade distribuiu prêmios nas faixas da quina e quadra das apostas que acertaram parcialmente o resultado (03 19 34 41 48 53). Foram entregues R$ 45,9 mil, para os jogares que acertaram cinco números e R$ 854 para os que marcaram quatro.

Prêmio da Mega-Sena

De acordo com a corretora Easynvest, o prêmio de R$ 45 milhões pode render cerca de R$ 54 mil por mês na Poupança. Esse valor é referente ao primeiro mês de aplicação. Em um ano, o prêmio da Mega-Sena 2354 pode render R$ 652,2 mil.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar do sorteio da Mega-Sena 2354 os jogares devem ir em casas lotéricas, acessar o aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta mínima sai por R$ 4,5, mas a modalidade permite adicionar mais números ou participar de bolão para aumentar a chance de ganhar.

Nos canais eletrônicos, o valor da venda precisa ser de no mínimo R$ 30 e o meio de pagamento aceito é somente o cartão de crédito. Portanto, é necessário fazer mais apostas na Mega-Sena 2354, adicionar mais números no volante virtual ou tentar a sorte em outras modalidades.

Já o bolão precisa ser feito exclusivamente em casas lotéricas e sai por, no mínimo, R$ 10.Entretanto, as cotas possuem custam, no mínimo, R$ 5.

A comercialização dos jogos será realizada até às 19h – uma hora antes do sorteio da Mega-Sena concurso 2354.

Qual é chance de acertar o resultado?

A chance de uma aposta acertar o resultado da Mega-Sena 2354 com apenas uma aposta é de uma em mais de 50 milhões. Já na faixa da quina, a chance de faturar é de uma em 154,5 mil e na quadra de uma em 2,3 mil.

