Mega-Sena 2356 sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste sábado [27/03]

A Mega-Sena 2356 deste sábado (27) pode pagar o prêmio acumulado de R$ 27 milhões para a aposta que cravar as seis dezenas da noite. O concurso será realizado às 20h, mas as apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou canais eletrônicos.

O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

De acordo com as Loterias Caixa, se apenas uma pessoa acertar o resultado da Mega-Sena 2356 e aplicar o prêmio na Poupança, terá um rendimento de R$ 42,7 mil no primeiro mês.

No último sorteio da modalidade, concurso 2355, as dezenas sorteadas foram: 07 30 31 41 50 56. Ninguém faturou na primeira faixa, mas foram distribuídos prêmios de R$ 78,4 mil na quina e R$ 1,6 mil na quadra.

Como apostar online na Mega-Sena 2356?

Para apostar na Mega-Sena 2356 online, é preciso acessar o aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Apenas pessoas com 18 anos ou mais podem concorrer ao prêmio da modalidade.

Existem duas opções para fazer a compra das apostas nos canais eletrônicos: Combo de Apostas ou Todos os Produtos.

Em Combo de Apostas existem diversos combos com apostas da Mega-Sena 2356 junto com outras modalidades. O apostador pode escolher qual vai adquirir, mas não escolher as dezenas.

Já em Todas as Loterias, como o próprio nome diz, estão todas as modalidades lotéricas. Dessa forma, o apostador pode selecionar em quais modalidades quer concorrer com seus números da sorte.

Para finalizar a compra nos canais online, o único meio de pagamento permitido é o cartão de crédito. Para compras futuras, existe a opção de salvar os dados do cartão.

Quanto custa a aposta?

O jogo simples da Mega-Sena 2356 sai por R$ 4,50, mas os jogadores podem selecionar mais dezenas em uma mesma aposta para aumentar a chance de ganhar. Uma aposta com 15 números, que é a quantidade máxima permitida, pode ser comprada por R$ 22,5 mil.

Como funciona o bolão da Mega-Sena?

Para participar da Mega-Sena 2356 com bolão, os apostadores devem ir até uma unidade lotérica. Pode ser feito um bolão ou podem comprar uma cota de bolões organizados pelas lotéricas.

O valor mínimo do bolão é de R$ 10 com cota mínima de R$ 5. Cada bolão deve ter no mínimo duas cotas e no máximo: nove cotas para seis dezenas; 63 cotas para sete dezenas; e 100 cotas para bolões de oito a 15 dezenas.

Qual é chance de ganhar?

A chance de ganhar varia de acordo com a faixa de premiação:

Seis números – a chance de acertar é de uma em 50.063.860;

Cinco números- a chance de acertar é de uma em 154.518 ;

Quatro números – a chance de acertar é de uma em 2.332 ;

