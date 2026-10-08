Mega-Sena

Mega-Sena encantada paga prêmio de R$ 100 milhões hoje

Sorteio corre às 21h

Escrito por Anny Malagolini
resultado Mega-Sena 3068 Foto: DCI
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O concurso da Mega-Sena 3068 pode pagar R$ 85 milhões no domingo, dia 8 de outubro. O sorteio será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio aumentou depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso passado. Já são algumas rodadas sem ganhador.

Mega-Sena 3068

Para participar da Mega-Sena concurso 3068, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis, que vão de 01 a 60. O preço varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta mínima, são seis números por R$ 6. Ao marcar sete dezenas, por exemplo, o valor sobe para R$ 42. O apostador pode chegar a 20 números, modalidade que tem custo de R$ 232.560.

Quanto mais dezenas são marcadas no volante, maior fica o valor da aposta e também aumentam as chances de acertar os seis números sorteados. Também é possível deixar que o sistema escolha as dezenas automaticamente, por meio da Surpresinha.

A Mega-Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis números. Na aposta simples, de seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

As apostas para o concurso 3068 podem ser registradas até as 20h desta quinta-feira, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

A lógica é simples: o jogador não precisa acertar os números em uma ordem específica. Para ganhar, basta que as dezenas escolhidas estejam entre as seis sorteadas no concurso. Quem fizer quatro ou cinco acertos também recebe prêmio, conforme a faixa correspondente.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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