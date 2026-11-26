Mega-Sena hoje sorteia R$ 75 milhões; veja quanto o prêmio pode render por mês

Mega-Sena hoje sorteia R$ 75 milhões; veja quanto o prêmio pode render por mês

A Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhões nesta quinta-feira (26), no concurso 3091. O sorteio será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio está acumulado há seis concursos consecutivos, e quem acertar as seis dezenas poderá transformar a fortuna em uma renda mensal de centenas de milhares de reais.

O último ganhador da faixa principal foi registrado no concurso 3084, sorteado em 10 de novembro. Desde então, ninguém acertou os seis números, e o valor reservado ao prêmio máximo cresceu a cada rodada. A estimativa para esta quinta-feira chegou a R$ 75 milhões.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais. Os apostadores podem registrar os jogos até as 20h, uma hora antes da extração. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Quem conquistar o prêmio e optar por investir o dinheiro poderá obter uma renda expressiva sem precisar retirar o valor principal da aplicação. Uma simulação com diferentes modalidades de renda fixa mostra que os ganhos podem superar R$ 650 mil mensais, conforme as taxas utilizadas no cálculo.

Na poupança, os R$ 75 milhões teriam rendimento estimado de R$ 504 mil por mês. Já um investimento em CDB que pague 100% do CDI poderia gerar cerca de R$ 649 mil mensais.

No Tesouro Selic 2031, a projeção chega a aproximadamente R$ 653 mil por mês, considerando a remuneração de Selic mais 0,1% ao ano e os descontos tributários. Para quem escolher o Tesouro IPCA+ 2050, com retorno projetado de inflação mais 7,5% ao ano, o ganho estimado seria de R$ 559 mil mensais.

Os valores são simulações e não representam rendimento garantido. A rentabilidade depende das taxas de mercado, do período de aplicação e dos impostos.

O concurso 3090, realizado na terça-feira (24), terminou sem ganhador na faixa principal. As dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 27 – 28 – 47 – 57

Com isso, o prêmio acumulou novamente. O próximo sorteio regular da Mega-Sena será no sábado (28), após o concurso desta quinta-feira.