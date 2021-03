Mega-Sena: prêmio do concurso 2349 será de R$ 2,5 milhões

A Mega-Sena 2349 de quarta-feira, dia 03, sorteia o prêmio de R$ 2,5 milhões e leva o valor o apostador que acertar as seis dezenas do resultado. O concurso está previsto para começar às 20h e para participar, as Loterias Caixa já liberou a venda dos jogos.

No sábado (27), a modalidade entregou seu maior prêmio do ano, até o momento, que estava acumulado em R$ 49,3 milhões para uma aposta da capital do Rio de Janeiro. As dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2348 foram: 02 03 07 48 51 54 .

Como apostar online na Mega-Sena?

Para apostar online na Mega-Sena 2349, existem duas opções: aplicativo Loterias Caixa ou acessar o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Contudo, diferente das casas lotéricas, nos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra é de R$ 30 e a forma de pagamento aceita é somente por meio de cartão de crédito.

Portanto, dá para fazer mais de um jogo para concorrer na modalidade e até tentar a sorte em outras para conseguir fazer o registro. A aposta simples, de seis números, sai por R$ 4,50 e pode ser feita até às 19h do dia 20.

Qual é o prêmio da Mega-Sena?

A Mega-Sena 2349 tem três tipos de prêmios, sendo para: a primeira faixa, seis acertos; a segunda faixa, cinco acertos; e a terceira faixa, quatro acertos. Entretanto, cada faixa recebe prêmios diferentes. Quanto mais números os jogadores acertarem, maior será o valor.

35% do prêmio bruto vai para os acertadores da sena;

19% vai, assim, para os acertadores da quina;

19% também são distribuídos para os acertadores da quadra;

- PUBLICIDADE -

Quanto rende R$ 2,5 milhões na Poupança?

Se apenas uma pessoa acertar o resultado da Mega-Sena 2349 e aplicar na Poupança, no primeiro mês, terá o rendimento de R$ 3 mil. Já em um ano, esse valor aumenta para R$ 36 mil.

Que horas sai o resultado da Mega-Sena?

A partir das 20h de quarta-feira, dia 03, os apostadores já conseguem saber quais dezenas foram sorteadas na Mega-Sena 2349. Para acompanhar o resultado vivo, basta acessar o canal do YouTube da Caixa ou a página do Facebook das Loterias Caixa.