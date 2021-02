Mega-Sena 2345: saiba quais concursos pagam prêmios maiores

O próximo sorteio da Mega-Sena 2345, que ocorre na quarta-feira (17), tem o prêmio estimado em R$ 29 milhões. Além da tradicional Mega da Virada, este concurso vigente da modalidade faz parte de alguns específicos que também entregam valores mais altos que outros.

A Mega-Sena é muito conhecida entre os amantes de jogos de loterias por entregar grandes valores para quem acerta os seis números. E, dessa forma, algumas regras podem fazer com que determinados sorteios fiquem com prêmios mais atrativos.

O próximo concurso, 2345, faz parte dos especiais que entregam altos prêmios, pois já tem uma porcentagem acumulada dos sorteios anteriores.

Qual concurso da Mega-Sena tem prêmios maiores?

Além do especial Mega da Virada, todo concurso que tiver o número final zero ou cinco terá prêmios maiores que os demais. Umas das regras da Mega-Sena, é a acumulação de 22% do prêmio bruto, de todos os sorteios, destinado a esses concursos específicos.

Ou seja, quem acertar as seis dezenas dos concurso de número final zero ou cinco recebe um prêmio maior – esse é o caso da Mega-Sena 2345. Se mais de uma aposta cravar o resultado, a distribuição é feita igualmente para que todos faturem o mesmo valor.

Como apostar no concurso 2345 online?

Para apostar por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa, os apostadores devem acessar o site (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou baixar o aplicativo. O valor mínimo de compra é de R$ 30 e cada aposta da modalidade sai por R$ 4,5.

Dessa forma, podem ser feitas mais de uma aposta para a Mega-Sena 2345 e até tentar a sorte em outra modalidades também. Os jogadores conseguem registrar suas apostas até às 19h de quarta-feira (17) – uma hora antes do início do sorteio.

É difícil ganhar na Mega-Sena 2345?

Segundo a Caixa, a Mega-Sena, certamente, é o jogo lotérico mais difícil de ganhar. Com apenas uma aposta simples de seis números, a chance é de em mais de 50 milhões.