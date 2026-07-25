Mega-Sena sorteia prêmio especial de R$ 70 milhões

O concurso da Mega-Sena concurso concurso 3036 pode entregar o prêmio acumulado de R$ 70 milhões. Para levar a bolada, os jogadores precisam acertar as seis dezenas do resultado.

Saiba tudo sobre a Mega-Sena 3036

A Mega-Sena é a modalidade lotérica mais popular entre os apostadores. Nela são sorteadas seis dezenas que entregam o prêmio máximo e aposta simples sair por R$ 6. O resultado será revelado às 11h (horário de Brasília) de domingo, dia 26, no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo.

O jogador precisa escolher, pelo menos, seis números – entre 60 – e marcar no volante da Mega – sena. A escolha das dezenas também pode ser feita por meio da Supresinha – quando o sistema seleciona as dezenas aleatoriamente.

Além disso, o apostador consegue optar pela Teimosinha e concorrer a dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas. Pagando valores maiores, o apostador também pode selecionar até 15 números no volante da Mega-Sena 3036 para aumentar suas chances de ganhar.

O prêmio da faixa principal é entregue para quem acertar a sena – seis dezenas. Mas, os jogos que tiverem cinco e quatro acertos – chamado de quina e quadra -, também recebem prêmios.

Bolão da Mega-Sena

Para ter mais chances de conquistar o prêmio máximo, é possível apostar no bolão da Mega – Sena 2336. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$ 5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, dessa forma, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas.

Quanto rende R$ 70 milhões na poupança

Se um único apostador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e levar o prêmio estimado de R$ 70 milhões, acumulado para o sorteio deste domingo, poderá transformar o valor em uma fonte de renda mensal sem precisar mexer no montante principal.

Caso todo o prêmio seja aplicado na poupança, considerando a remuneração atual de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), o rendimento estimado seria de aproximadamente R$ 470 mil por mês.

Na prática, o ganhador poderia receber cerca de:

Em 1 mês: aproximadamente R$ 470 mil em rendimentos;

Por dia (média): cerca de R$ 15,6 mil.

O cálculo considera apenas os juros gerados pela aplicação, mantendo os R$ 70 milhões preservados. O rendimento pode variar conforme a TR e as condições da poupança no período.