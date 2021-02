Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7,5 milhões na quarta-feira (10/2)

Na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, a Mega-Sena 2342 pode pagar um prêmio de R$ 7,5 milhões. As apostas, para quem quiser participar do concurso, devem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em lotéricas, aplicativo ou no site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Sorteio da Mega-Sena

Na Mega-Sena 2343, sorteia seis números de 60. O jogador pode marcar de seis, aposta simples de R$ 4,50, a 15 dezenas, de R$ 22,5 mil.

Leva prêmio principal a aposta que cravar as seis dezenas sorteadas no concurso. Quem acertar parcialmente o resultado, cinco ou quatro números, também fatura.

O sorteio da modalidade é realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para ter mais chances de conquistar o prêmio máximo, é possível, assim, apostar no bolão da Mega-Sena 2343. O valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volantes.

Qual é a chance de ganhar?

De acordo com a Caixa, a Mega-Sena é uma das modalidades mais difíceis de ganhar. A probabilidade de uma aposta simples cravar os seis números do concurso 2343, é de uma em cerca de 50 milhões.

Contudo, nas faixas menores de premiação, de acerto parcial do resultado, as chances de faturar um valor da Mega-Sena 2343 aumentam: