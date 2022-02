Mega-Sena 2457 hoje tem prêmio de R$ 40 milhões

O segundo sorteio da Mega-Semana de Carnaval ocorre hoje, quinta-feira (24), e pode pagar uma bolada acumulada em R$ 40 milhões. Mas os apostadores precisam acertar todas as dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2457 para ganhar o prêmio.

A partir das 20h (horário de Brasília) serão revelados os números no Espaço da Sorte, em São Paulo, por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Quanto rende R$ 40 milhões na Poupança em 2022?

Atualmente a Poupança está rendendo 0,50% ao mês e, segundo informações de Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, o retorno é de R$ 200 mil. Já em um ano, a rentabilidade é de 6,17% e o prêmio da Mega-Sena 2457 pode render R$ 2,4 milhões.

Mas existem diversas opções de investimentos no mercado e uma delas, tão segura quanto a Poupança, é o Tesouro Selic. De acordo com o especialista, a rentabilidade é de 0,74% a.m e de 9,25% a.a e nesse caso, respectivamente, é de R$ 295,9 mil e de R$ 3,7 milhões.

Veja aqui o último resultado da Mega-Sena

Como apostar na Mega-Sena?

A Caixa permite o registro de apostas em casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), até às 19h. Um jogo simples de seis dezenas sai por R$ 4,50, mas os apostadores da Mega-Sena podem selecionar até 15 números pagando um preço maior para chegar mais perto do prêmio.

7 números custa R$ 31,50; 8 números custa R$ 126,00; 9 números custa R$ 378,00; 10 números custa R$ 945,00; 11 números custa R$ 2.079,00; 12 números custa R$ 4.158,00; 13 números custa R$ 7.722,00; 14 números custa R$ 13.513,50; 15 números custa R$ 22.522,50.

E a chance de levar a bolada varia de acordo com a quantidade de números que tem a aposta da Mega-Sena 2457. Com um jogo de seis números a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões.

Contudo, para faturar nas demais faixas com o mesmo bilhete, a chance é de uma em 154,5 mil para cinco acertos e 2,3 mil para quatro acertos.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena concurso 2457. Entretanto, para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100, mas vai depender da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas da Mega-Sena concurso 2457 para tentar ganhar o prêmio ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema. 6 números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas; 7 números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas; e 8 a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas.

Quantos bilhetes foram premiados na Mega-Sena em 2022?

Quatro bilhetes já ganharam na Mega-Sena e receberam ao todo o prêmio de mais de R$ 73,7 milhões:

Concurso 2443 – Uma aposta online e outra de Urucânia (MG) ganharam o prêmio de R$ 5,2 milhões cada

Concurso 2449 – Aposta de Blumenau (SC) ganhou prêmio de R$ 36,7 milhões – 36.777.767,10

Concurso 2451 – Aposta de Belo Horizonte (MG) ganhou prêmio de R$ 26,4 milhões – 26.422.347,01

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.