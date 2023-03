Mega-Sena terá 3 sorteios nesta semana de março 2023; veja como funcionará

O calendário da Caixa traz novidades e a Mega-Sena trará 3 sorteios esta semana, marcados para os dias 14, 16 e 18 de março de 2023.

No último sorteio, realizada no sábado (11/3), não houve acertadores do resultado da mega-sena e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões. Porém, muitos apostadores conseguiram faturar na segunda e terceira faixa ganhando, respectivamente, R$ xx mil e R$ xx mil cada.

Mega Sena terá 3 sorteios esta semana - como funciona

A Mega-Semana funciona quase da mesma maneira que nas demais semanas, mas com duas diferenças: um sorteio a mais e mudança do dia dos concursos. Ou seja, serão sorteados os números de três concursos até sábado.Nestas semanas especiais, os sorteios ocorrem sempre às terças, quintas e sábados a partir das 20h (horário de Brasília) em datas predeterminadas ao longo do ano.

De acordo com a Caixa, isso é feito para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5.

Datas dos sorteios da Mega-Semana:

Terça-feira, 14 de março, ocorre o sorteio concurso 2573

Quinta-feira, 16 de março, ocorre o sorteio concurso 2574

Sábado, 18 de março, ocorre o sorteio concurso 2575

Os prêmios serão divulgados após o fechamento de cada concurso.

Apostar na Mega-Sena concurso 2573

Os apostadores podem fazer o jogo até às 19h, uma hora antes do sorteio, em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Seis números saem por R$ 4,50, mas é possível adicionar mais nove dezenas na aposta da Mega-Sena 2573.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena concurso 2573 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Como é o bolão da Mega Sena?

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00. O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 - dependendo da quantidade de números selecionados no volante.

O jogador pode selecionar as dezenas da Mega-Sena concurso 2573 ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema: 6 números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas; 7 números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas; e 8 a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas.