Para as pessoas que acreditam na sorte, ainda dá tempo de começar o ano milionário apostando na Mega-Sena deste sábado, dia 06. Isso porque o prêmio do concurso 2.342 está estimado em R$ 2,5 milhões para o acertador das seis dezenas.

E para concorrer ao valor milionário, a venda das apostas estão liberadas tanto nas lotéricas, quanto no online: aplicativo e site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Contudo, o apostador deve ficar atendo ao prazo que encerra às 19h de sábado.

Certamente, muitas pessoas vão querer acompanhar o resultado do concurso em tempo real e, dessa forma, basta acessar as redes socais da Caixa. A partir das 20h, a transmissão ao vivo estará sendo feita no canal do Youtube da Caixa ou página do Facebook das Loterias Caixa.

Quanto rende o prêmio na Poupança?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se a Poupança for a primeira opção de investimento do grande ganhador do concurso 2.342 da Mega-Sena, ele pode ter um bom retorno. Pois, em um mês os R$ 2,5 milhões rendem cerca de R$ 3 mil.

Com esse valor mensal, muitas pessoas já conseguem dar adeus ao emprego, atingir sua independência financeira e viver de renda. Mas, se o calculo for de 12 meses, o lucro será mais de R$ 36,2 mil.

Quais os números mais saem na Mega-Sena?

Assim como em outras loterias, sempre tem alguns números que aparecem mais nos resultado do que outros. Na Mega-Sena, os 10 números que saem são os seguintes: 10, 53, 05, 33, 23, 42, 04, 27, 37 e 28.