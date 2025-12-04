Ninguém acerta e Mega-Sena 2948 acumula com prêmio milionário

De novo, ninguém acertou a faixa principal do resultado da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira, 4. Com isso, o prêmio acumulou para o próximo sorteio e a premiação estimada é de R$ 12 milhões. Contudo, na faixa de 5 acertos tiveram 86 apostas ganhadoras, no valor de R$ R$ 14.699,14 cada. Outras 2,2 mil apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 911,11.

Sorteio da Mega-Sena 2948 de sábado

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para ocorrer no sábado, 6 de dezembro, às 21 horas. Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa.

Para apostar basta investir o valor mínimo no bilhete, que é de R$ 6, e selecionar os 6 números que irão compor o volante. É possível aumentar a quantidade de números por aposta, no entanto, o valor do jogo também sobe.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem: