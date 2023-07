Número que mais sai na Mega-Sena em 2023 (Atualizado)

O sonho de ganhar na Mega da loteria pode ser atribuído como mera sorte para muitos apostadores, porém, há quem acredite que cravar as dezenas sorteadas tem muito estudo por trás. Seja você supersticioso ou não, o DCI lhe mostra qual número que mais sai na Mega-Sena em 2023.

Qual número da Mega-Sena mais saiu em 2023?

O ano de 2023 já apresentou dezenas de sorteios na Mega-Sena e o número mais sorteado até julho é o 14. A lista abaixo traz todos os que mais aparecem e os que menos aparecem no certame. Anote as dezenas mais "pé quente" e boa sorte:

14 - Saiu 13 vezes

25 - Saiu 12 vezes

34 - Saiu 12 vezes

32 - Saiu 12 vezes

10 - Saiu 11 vezes

35 - Saiu 10 vezes

44 - Saiu 9 vezes

60 - Saiu 9 vezes

13 - Saiu 9 vezes

26 - Saiu 8 vezes

07 - Saiu 8 vezes

53 - Saiu 8 vezes

17 - Saiu 8 vezes

46 - Saiu 8 vezes

12 - Saiu 8 vezes

03 - Saiu 8 vezes

52 - Saiu 8 vezes

43 - Saiu 8 vezes

50 - Saiu 7 vezes

49 - Saiu 7 vezes

38 - Saiu 7 vezes

19 - Saiu 7 vezes

11 - Saiu 7 vezes

22 - Saiu 7 vezes

05 - Saiu 7 vezes

18 - Saiu 7 vezes

36 - Saiu 6 vezes

57 - Saiu 6 vezes

16 - Saiu 6 vezes

51 - Saiu 6 vezes

29 - Saiu 6 vezes

39 - Saiu 6 vezes

58 - Saiu 6 vezes

59 - Saiu 5 vezes

48 - Saiu 5 vezes

54 - Saiu 5 vezes

55 - Saiu 5 vezes

56 - Saiu 5 vezes

30 - Saiu 5 vezes

20 - Saiu 5 vezes

23 - Saiu 5 vezes

09 - Saiu 5 vezes

04 - Saiu 5 vezes

02 - Saiu 5 vezes

28 - Saiu 5 vezes

27 - Saiu 5 vezes

37 - Saiu 5 vezes

33 - Saiu 5 vezes

15 - Saiu 4 vezes

06 - Saiu 4 vezes

41 - Saiu 4 vezes

08 - Saiu 4 vezes

21 - Saiu 4 vezes

47 - Saiu 4 vezes

01 - Saiu 4 vezes

24 - Saiu 4 vezes

45 - Saiu 4 vezes

31 - Saiu 3 vezes

40 - Saiu 2 vezes

42 - Saiu 1 vez

Quais os números menos sorteados na Mega-Sena

Uma outra medida interessante para os apostadores é a das dezenas que estão mais atrasadas, ou seja, aparecendo com menos frequência nos últimos sorteios. Em 2023, a menos sorteada é a dezena 06.

06 - não aparece há 41 concursos

33 - não aparece há 38 concursos

59 - não aparece há 28 concursos

41 - não aparece há 28 concursos

31 - não aparece há 26 concursos

09 - não aparece há 24 concursos

36 - não aparece há 24 concursos

48 - não aparece há 24 concursos

Como apostar na Mega-Sena

Sorteio mais famoso do Brasil, a Mega-Sena atrai apostas de todo o Brasil diariamente. Para disputar o certame, o jogador deve marcar seis dezenas de 01 até 60. Há a possibilidade de deixar o sistema escolher os numerais, formato de jogo conhecido como "Surpresinha".

Também é permitido concorrer com a mesma sequência por mais de um sorteio (duas, quatro ou até oito vezes). Essa opção se chama "Teimosinha".

As apostas comuns da Mega-Sena custam R$ 5, quando são marcados os seis numerais. No entanto, é possível concorrer com até 20 números no volante. Neste caso, porém, o preço da aposta aumenta gradativamente, pois as probabilidades de acerto passam a ser maiores.

A tabela abaixo mostra o valor do bilhete de acordo com a quantidade de números jogados:

6 números: R$ 5

7 números: R$ 35

8 números: R$ 140

9 números: R$ 420

10 números: R$ 1.050,00

11 números: R$ 2.310,00

12 números: R$ 4.620,00

13 números: R$ 8.580,00

14 números: R$ 15.015,00

15 números: R$ 25.025,00

16 números: R$ 40.040,00

17 números: R$ 61.880,00

18 números: R$ 92.820,00

19 números: R$ 135.660,00

20 números: R$ 193 mil.

Premiação da loteria

Mega-Sena

Desejo de mudança de vida para milhões de brasileiros, a Mega-Sena tem a melhor premiação entre todos os sorteios promovidos pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% de toda a arrecadação. Deste montante, 35% destina-se aos acertadores das seis dezenas, recompensados com uma bolada milionária. Já todos os jogadores que tiverem cinco acertos dividem entre si 19% da premiação. A mesma divisão de 19% ocorre com quem acertar apenas quatro números.

Outros 22% são guardados para os prêmios acumulados de quem acertar seis dezenas nos concursos de final 0 ou 5. E os 5% que restam são anexados ao montante do ganhador da Mega da Virada.

A Mega-Sena promove dois concursos semanais, sempre às quartas-feiras e aos sábados, às 20h (horário de Brasília). Em casos especiais, como nas Megas-Semanas, os sorteios são às terças, quintas e sábados. O local é o Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, situado em São Paulo.

Através da nossa página de loterias você fica por dentro dos sorteios diários da Caixa Econômica Federal. A editoria possui informações e resultados sobre Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal.