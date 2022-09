Caixa paga R$ 200 mi hoje; veja números da Mega Sena que mais saíram

A Loteria da Caixa pode pagar hoje, quarta-feira, 28 de setembro de 2022, um prêmio de R$ 200 milhões com o concurso 2524 da Mega – o maior do ano. Então os jogadores que não querem contar só com a sorte podem conferir quais os números da Mega Sena que mais saíram em 2022.

Por concurso, 6 dezenas são sorteadas e o apostador que acertar todas ganha o prêmio principal. Somando os concursos regulares e especiais da Mega-Sena, já foram realizados mais de 2,5 mil sorteios.

O sorteio de hoje à noite será conduzido pela Caixa Econômica Federal em São Paulo e transmitido para todo o Brasil ao vivo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do horário de Brasília. O bilhete mais barato custa R$ 4,50.

Os jogadores que desejam apostar nos números da Mega mais sorteados podem conferir a seguir quais são.

Quais são os números da Mega Sena que mais saíram em 2022

Os 10 números da Mega Sena que mais saíram neste ano foram: 41, 38, 49, 08, 10, 53, 44, 17, 52 e 32. O levantamento corresponde aos resultados dos concursos regulares já realizados.

Confira quantas vezes cada número da Lotofácil foi sorteado desde janeiro, segundo o portal Loteria Nacional.

41 – sorteado15 vezes

38 – sorteado 12 vezes

49 – sorteado 12 vezes

08 – sorteado 12 vezes

10 – sorteado 11 vezes

53 – sorteado 11 vezes

44 – sorteado 11 vezes

17 – sorteado 11 vezes

52 – sorteado 10 vezes

32 – sorteado 10 vezes

56 – sorteado 10 vezes

35 – sorteado 10 vezes

40 – sorteado 10 vezes

46 – sorteado 10 vezes

47 – sorteado 10 vezes

05 – sorteado 10 vezes

45 – sorteado 10 vezes

42 – sorteado 10 vezes

37 – sorteado 9 vezes

51 – sorteado 9 vezes

01 – sorteado 9 vezes

39 – sorteado 9 vezes

34 – sorteado 9 vezes

55 – sorteado 9 vezes

13 – sorteado 9 vezes

15 – sorteado 9 vezes

16 – sorteado 9 vezes

03 – sorteado 9 vezes

22 – sorteado 9 vezes

23 – sorteado 9 vezes

Além dos números da Mega-Sena mais sorteados, também tem os menos sorteados. As dezenas 19, 30, 31 e 09 foram pouco sorteadas neste ano.

Como apostar na Mega-Sena sem sair de casa

Você sabia que as Loterias Caixa têm um site oficial em que é possível fazer apostas online? Além da Mega, estão disponíveis apostas para os concursos regulares de quase todas as outras modalidades de sorteio, à exceção da Loteria Federal. As apostas têm a mesma validade que as realizadas em qualquer casa lotérica.

Como apostar: pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br, é possível escolher a modalidade desejada, e até mesmo fazer combos de apostas, juntando várias modalidades e concursos.

Além da comodidade de realizar a aposta da Mega Sena online, sem sair de casa nem enfrentar filas, é possível apostar em quase todas as modalidades. Existem também as opções de combos de apostas, jogando em várias modalidades.

Também há como salvar apostas favoritas, para repetir o jogo em outra ocasião sem precisar escolher modalidade, números e quantidade de sorteios novamente. Quem, por exemplo, aposta semanalmente nos dois jogos da Mega Sena, seis da Quina e seis da Lotofácil, sempre com os mesmos números, pode deixar a combinação salva e repeti-la com um clique.

Por fim, existe a conferência automática de apostas. O site das Loterias Caixa guarda todos os jogos realizados no cadastro, e é possível conferir, pela internet, se o palpite foi contemplado.

Mas é preciso juntar pelo menos R$ 30 em apostas para poder concluir um pedido. Quem pretende jogar em apenas uma modalidade, para um sorteio, não consegue fazer isso pelo site.

Além disso, o site das Loterias Caixa aceita somente cartões de crédito. Não é possível realizar compras por débito, transferência bancária, boleto ou Pix.

