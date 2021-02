Ter independência financeira e ganhar mais de R$ 13 mil por mês sem trabalhar é um sonho que pode se tornar realidade. Essa é a vida que o ganhador da Mega -Sena 2344 terá se acertar sozinho as seis dezenas que serão sorteadas neste sábado (13).

O prêmio do concurso está acumulado e estimado em R$ 11 milhões. Contudo, se mais de uma aposta acertar o resultado da Mega – Sena 2344 , o valor será repartido igualmente entre os ganhadores.

Para participar do sorteio, as apostas já estão liberadas tanto nas lotéricas, quanto no online: aplicativo e site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). O prazo para fazer os jogos vai até sábado às 19h – uma hora antes do sorteio.

No canal do Youtube da Caixa ou página do Facebook das Loterias Caixa, os jogadores poderão acompanham a transmissão do sorteio ao vivo.

Quanto rende R$ 11 milhões na Poupança?

Se apenas uma pessoa levar a bolada e aplicar o prêmio da Mega – Sena 2344 na Poupança, no primeiro mês renderá R$ 13,2 mil. Já em um ano, o rendimento é muito maior e vai para cerca de R$ 160 mil.

Quais os números saíram mais vezes na Mega-Sena?

A Mega – Sena sorteia seis dezenas, no universo de um a 60. Ao todo, já foram realizados 2,3 mil concurso e alguns números saíram mais vezes nos resultados que outros. São eles: 10, 53, 05, 33, 42, 23, 04, 27, 37 e 28.

10 – sorteado, assim, 267 vezes;

53 – sorteado, assim, 267 vezes;

05 – sorteado, assim, 257 vezes;

33 – sorteado, assim, 257 vezes;

42 – sorteado, assim, 257 vezes;

23 – sorteado, assim, 256 vezes;

04 – sorteado, assim, 255 vezes;

27 – sorteado, assim, 252 vezes;

37 – sorteado, assim, 250 vezes;

28 – sorteado, assim, 250 vezes;

Qual é chance de acertar o resultado da Mega – Sena 2344?

A chance de uma aposta levar o prêmio de R$ 11 milhões da Mega – Sena 2344 com apenas uma aposta é de uma em mais de 50 milhões.