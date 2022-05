Prêmio da Mega-Sena hoje chega a R$ 53 milhões; como apostar

O prêmio Mega-Sena hoje está acumulado e promete uma verdadeira bolada para quem acertar as seis dezenas. Sem vencedores há duas semanas, desde 7 de maio, o valor vem crescendo e chega neste sábado, dia 21, a R$ 53 milhões (quantia estimada).

O prêmio Mega-Sena hoje será sorteado como sempre no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20 horas (horário de Brasília). A transmissão do evento é feita pelo Facebook e Youtube da Caixa Econômica Federal. a RedeTv também exibe os sorteios ao vivo.

Como apostar na Mega Sena acumulada

Até às 19h os apostadores podem fazer um jogo da Mega-Sena acumulada em casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Um jogo simples de seis dezenas sai por R$ 4,50, mas os apostadores podem selecionar até 15 números pagando um preço maior.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão. Entretanto, para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100, mas vai depender da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas da Mega-Sena concurso 2462 para tentar ganhar o prêmio ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

A chance de levar a bolada da Mega-Sena acumulada varia de acordo com a quantidade de dezenas da aposta. Com um jogo de seis números a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões.

Contudo, para faturar nas demais faixas da Mega-Sena com o mesmo bilhete, a chance é de uma em 154,5 mil para cinco acertos e 2,3 mil para quatro acertos.

Chances de ganhar na mega

A probabilidade de ganhar o prêmio Mega-Sena hoje é a mesma de qualquer outro concurso da Mega. O que vai definir sua sorte é o número de dezenas que você demarca na cartela.

De acordo com os cálculos da Caixa, a probabilidade é de 1 chance em 50.063.860 para apostadores do jogo simples, quando são marcadas seis dezenas no bilhete, por R$ 4,50.

Já quem tenta a sorte com sete numerais consegue ter chances melhores, mas ainda bem remotas, sendo de 1 em 7.151.980. Nesse caso, o preço do volante já aumenta para R$ 31,50.

A probabilidade é calculada de 1 em 1.787.995 para os jogadores que optam por marcar oito dezenas. Porém, o jogador vê o preço da cartela subir para R$ 126,00.

Quanto mais numerais inclui na sua cartela, o jogador observa as chances ficarem menos remotas. Quem anota dez números gasta R$ 945 e alcança uma probabilidade de 1 em 238.399. Já quem prefere ir para disputa com 15 dezenas, devepagar R$ 22.522,50 para obter 1 chance em 10.003.

É apostador frequente da Mega? Aproveite para conferir os últimos resultados da Mega-Sena.