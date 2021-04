Procon-SP notifica Caixa para identificar ganhador da Mega da Virada

O ganhador da Mega da Virada 2020 virou caso do Procon-SP. Isso porque, na segunda-feira [29/3], o órgão notificou a Caixa para que o ganhador do prêmio de R$ 162,6 milhões seja identificado. A data limite para resgatar o a bolada milionária se encerra é nesta quarta-feira, 31 de março de 2021.

Procon de São Paulo quer identificar ganhador da Mega da Virada

Segundo o Procon paulista, o banco, responsável pelas loterias federais no Brasil, recebeu a notificação após a divulgação de que, caso o ganhador não resgate o valor, pode perdê-lo.

O órgão de defesa do consumidor solicitou que a Caixa identifique o consumidor que está cadastrado no sistema e faça o pagamento do prêmio milionário. Isso pois trata-se de uma feita pela internet e que demanda a realização de cadastro e a indicação de cartão de crédito como meio de pagamento.

O Procon-SP ainda solicitou que a Caixa implemente uma alteração no sistema para que, nos casos das demais apostas premiadas que forem realizadas através do meio eletrônico, o pagamento seja efetuado no canal indicado pelos consumidores.

“Se é possível a identificação do apostador, a Caixa não pode comodamente aguardar o decurso do prazo e se apropriar do dinheiro. Caso o apostador esteja morto, o prêmio pertence aos seus herdeiros. E se a aposta foi feita por meio eletrônico, é dever da instituição financeira informar se não é possível identificar o seu autor”, informou Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP, em nota.

Instabilidade no site das Loterias Caixa

A notícia de que um dos ganhadores da Mega da Virada 2020 ainda não resgatou o prêmio de R$ 162,6 milhões agitou a internet nesta quarta (31). O canal eletrônico de apostas e conferências das Loterias Caixa apresentou instabilidade no início da tarde, que pode ter corrido devido ao grande volume de acessos.

O assunto também repercutiu nas redes sociais. Confira:

Ceis também já entraram várias vezes no site da Caixa pra ver se o prêmio da Mega da Virada REALMENTE não é seu? — Edmur Hashitani (@edmur_hashi) March 31, 2021

eu indo me humilhar mais uma vez no app da loteria pra conferir se não ganhei o prêmio da mega da virada mesmo — vivi (@vivibdassis) March 31, 2021

Até fui conferir de novo se não fui eu quem ganhou a mega da virada e não fui atrás do prêmio kkkk — Jana 🏡~~ (@janainajleal) March 31, 2021

O que acontece se o ganhador da Mega da Virada não resgatar o prêmio?

Segundo as Loterias Caixa, o prazo para resgatar o dinheiro é de 90 dias após a realização do sorteio. Com isso, caso o ganhador da Mega da Virada não retire o valor hoje (31), os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das Loterias da Caixa, foram R$ 352,2 milhões para quem acertasse os seis números. Como duas apostas acertaram no jogo, o prêmio dividido totalizou R$162,6 milhões para cada bilhete.

As dezenas premiadas no jogo foram 17-20-22-35-41-42

Como o ganhador da Mega da Virada pode retirar o prêmio?

Todos os prêmios das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, que superem o valor de R$ 1,9 mil só podem ser retirados nas agências da Caixa. O portador do bilhete premiado tem o direito de fazer a retirada – no entanto, caso escreva no verso do bilhete seu nome e CPF, apenas a própria pessoa pode receber o dinheiro.

