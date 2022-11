Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena 2544; prêmio é de R$ 65 milhões

O prêmio está acumulado em R$ 65 milhões e para ganhar é preciso acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena

O próximo sorteio da mega-sena concurso 2544 tem prêmio milionário, estimado em R$ 65 milhões, e pode sair nesta quarta-feira, 30 de novembro. O sorteio das dezenas está previsto para começar às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No último concurso, realizado no sábado (26), nenhuma aposta conseguiu acertar os seis números resultado: 02-05-27-30-46-53. Nas demais faixas foram distribuídos quantias de R$ 29.679,12 para 4 acertos e R$ 782,74 para 5 acertos.

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena 2544

Para participar do sorteio da Mega-Sena concurso 2544, os apostadores conseguem registrar o jogo em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O volante da Mega-Sena 2544 é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória - pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$ 22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega Sena acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Ganhadores da Mega

Todos os resultados da Mega-Sena, e das demais modalidades, podem ser consultados em nossa página de loterias.

Para ganhar o prêmio principal e seu tornar o novo milionário, os apostadores precisam acertar as seis dezenas sorteadas. A chance de uma pessoa conseguir adivinhar o resultado da Mega-Sena com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa.

Também fatura acertando parcialmente o resultado da Mega-Sena (cinco ou quatro dezenas). As quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Como receber o prêmio? Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de sábado conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

