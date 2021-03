Ninguém acertou as dezenas (19-22-35-41-47-49) da mega 2351 e o próximo sorteio da Mega-Sena pode chegar a R$ 32 milhões. O concurso está previsto para ser realizado no sábado, 13, a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena 2352 já é possível registrar os jogos tanto nas lotéricas, quanto no online: aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Até às 19h, uma hora antes do sorteio, a Caixa fará a comercialização das apostas.

No canal do Youtube da Caixa ou página do Facebook das Loterias Caixa, os jogadores poderão acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo.

Quanto custa o jogo do próximo sorteio da Mega-Sena?

O jogo simples da Mega-Sena 2352 sai por R$ 4,50, mas os jogadores selecionar mais dezenas em uma mesma aposta para aumentar a chance de ganhar. Dessa forma, os valores são os seguintes: R$ 31,50 para 7 números; R$ 126 para 8 números; R$ 378 para 9 números; R$ 945 para 10 números; R$ 2.079 mil para 11 números; R$ 4.158 mil para 12 números; R$ 7.722 mil para 13 números; R$ 13.513,50 para 14 números; R$ 22.522,50 para 15 números.

Quais prêmios saíram na Mega-Sena em 2021?

Neste ano, até o momento, a Mega-Sena fez cinco novos milionários no país: o maior prêmio foi o de R$ 49 milhões e o menor de R$ 2,7 milhões. Confira o valor de cada um dos prêmios entregues pela modalidade:

13/01 – Concurso 2334, o prêmio foi de R$ 11,8 milhões. Aposta registrada em Serrinha (BA);

23/01 – Concurso 2337, o prêmio foi de R$ 21,8 milhões. Aposta registrada em Fortaleza (CE);

03/02 – Concurso 2341, o prêmio foi de R$ 25 milhões. Aposta registrada em Mirassol D’Oeste (MT);

27/02 – Concurso 2348 , o prêmio foi de R$ 49,3 milhões. Aposta registrada em Rio de Janeiro (RJ);

03/03 – Concurso 2349 , o prêmio foi de R$ 2,7 milhões. Aposta registrada em Curitiba (PR);

