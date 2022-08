Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena? Hoje tem sorteio? (9/8)

Nesta terça-feira, 9 de agosto, as Loteria da Caixa realizam o sorteio da Quina, Lotofácil, Dupla Sena e Dia de sorte. Já na quarta-feira, 10 de agosto, é quando será o quando será o próximo sorteio da Mega-Sena – que tem prêmio acumulado em R$ 8 milhões.

De acordo com informações da Caixa, em datas predeterminadas ao longo do ano, ocorre mudança no calendário das loterias e por isso a Mega-Sena é sorteada em terças e quartas. O número do concurso da Mega da Virada de ter final zero ou cinco, então é feita essa alteração de quantidade de sorteios.

Para quem desejar concorrer ao prêmio da próxima extração da Mega-Sena, ainda dá tempo.

Data do próximo sorteio da Mega-Sena

Na quarta-feira, 10 de agosto, está previsto o próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2509, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números serão reveladas a partir das 20h (horário de Brasília) e o prêmio está estimado em R$ 8 milhões.

O prêmio milionário da Mega-Sena pode render R$ 53 mil no primeiro mês de investimento na poupança.

Para quem quer arriscar e apostar ma extração, um jogo simples, com seis dezenas sai por R$ 4,50 mas esse valor pode chegar a R$ 22,5 mil se o jogo tiver 15 números. Para selecionar as dezenas, os apostadores podem fazer manualmente ou optar pela Surpresinha – quando o sistema faz a escolha aleatória.

Ainda dá para concorrer na Mega-Sena com a mesma combinação por por dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a Teimosinha. As apostas precisam ser registradas até às 19h em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A chance de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas se a aposta tiver 15 dezenas, a probabilidade é de uma em pouco mais de 10 milhões.

O resultado da Mega-Sena de sábado, concurso 2508, sorteou os números 41 45 48 51 53 58

Bolão das loterias

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.