Resultado da Mega-Sena 2345: prêmio acumula e sobe para R$ 34 mi

Nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena 2345. Sem acertadores, o prêmio da faixa principal acumulou e subiu para R$ 34 milhões no próximo sorteio.

Os números premiados no resultado da Mega-Sena 2345 de hoje foram: 16 – 22 – 07 – 55 – 19 – 28

Teve ganhador na Mega-Sena 2345 de hoje?

O resultado da Mega-Sena 2345 não teve ganhadores na faixa principal. Por outro lado, nas demais faixas de premiação a modalidade lotérica pagou diversos outros prêmios.

Com cinco acertos, 75 apostas ganharam R$ 30.067,59. Já com quatro acertos, 4.970 apostas levaram R$ 648,19.

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 75 apostas ganhadoras, R$ 30.067,59;

4 acertos – 4.970 apostas ganhadoras, R$ 648,19.

Para acompanhar as gravações dos sorteios das Loterias Caixa, basta acessar o perfil do banco no Youtube.

Sorteio da Mega-Sena de hoje (17/02/2021)

- PUBLICIDADE. -

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

No dia 20 de fevereiro, próximo sábado, será realizado o próximo concurso da Mega-Sena. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em lotéricas ou pela internet. O prêmio está acumulado na casa dos R$ 34 milhões.

O preço da modalidade é R$ 4,50 e ganha a bolada milionária quem acertar todas as dezenas premiadas.

Acompanhe todos o resultados da Mega-Sena por aqui.