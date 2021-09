Resultado da Mega-Sena 2414 de hoje, quinta-feira (30/09/2021)

O sorteio do resultado da Mega-Sena concurso 2414 de hoje, quinta-feira, 30/09/2021, ocorre a partir das 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os apostadores que acertarem as seis dezenas podem ganhar o prêmio que está acumulado em R$ 12,8 milhões.

Resultado da Mega Sena 2414 de quinta

Confira os números do resultado da Mega-Sena 2414 de hoje:

Ganhadores da Mega hoje

A aposta que tiver todos os números do resultado da Mega concurso 2414 ganha o prêmio da faixa principal. Se o jogo tiver de sete a 15 dezenas, é só conferir se neste grupo de números escolhidos estão todos os que foram sorteados. Ainda dá para ganhar prêmios acertando parcialmente o resultado: cinco ou quatro números.

Para acompanhar a transmissão do concurso ao vivo, os apostadores podem acessar o canal do Youtube da Caixa ou página Loterias Caixa do Facebook. Ainda é possível assistir o sorteio do resultado da Mega-Sena de sábado no canal da Rede TV.

Prazo – Todos os sortudos do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos.

Como receber o prêmio? Nas agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado, os ganhadores podem sacar qualquer quantia. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores também podem receber em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Como receber o prêmio de aposta online? As apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa (aplicativo ou site), além das opções citadas, os sortudos da Mega-Sena 2414 podem transferir a quantia para uma conta do Mercado Pago.

