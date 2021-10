Resultado da Mega-Sena 2423 de hoje, quarta-feira (27/10)

O resultado da Mega-Sena de quarta-feira, concurso 2405, dia 27 de outubro, será sorteado a partir das 20h e o prêmio está estimado em R$ 33 milhões. O sorteio hoje ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quem ganhou você confere logo abaixo:

Resultado da Mega-Sena 2423

Então confira os números do resultado da Mega-Sena de hoje:

Os ganhadores terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado.

Como ganhar na mega?

Para ganhar o prêmio principal e seu tornar o novo milionário, os apostadores precisam acertar as seis dezenas sorteadas. A chance de uma pessoa conseguir adivinhar os números da Mega-Sena com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa.

Também fatura acertando parcialmente o resultado da Mega-Sena (cinco ou quatro dezenas). As quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis. Já para as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos têm a opção de transferir a quantia para a conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os acertadores do resultado parcial da Mega-Sena de hoje conseguem sacar também em casas lotéricas, de acordo com a Caixa.

Após esse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximo sorteio da Mega

Os concurso regulares da Mega correm duas vezes por semana Então no sábado, dia 30 de outubro, está previsto o sorteio da Lotofácil concurso 2424, a partir das 20 horas. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Assista o vídeo com o último sorteio do resultado da Mega-Sena: