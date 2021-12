Resultado da Mega-Sena 2435 de hoje, terça-feira (07/12/2021)

O sorteio da mega terá uma edição extra e dias diferentes também. O primeiro resultado da Mega Sena, concurso 2435, será sorteado nesta terça-feira, dia 07 de dezembro, a partir das 20h. O prêmio está acumulado em R$ 32 milhões. A segunda extração será na quinta e sábado corre o tradicional sorteio. Veja os ganhadores:

Resultado da Mega Sena 2435

Confira os números do resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2435 de 7 de dezembro:

Ganhadores do resultado da mega sena

A aposta que tiver os 6 números da Mega 2435 ganha o prêmio da faixa principal, mas quem acertar 5 ou 4 dezenas também pode levar uma fatia da premiação. Todos os resultados da Mega-Sena e demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias. Lembre-se: os sortudos do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos.

Como receber o prêmio? Nas agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado, os ganhadores podem sacar qualquer quantia. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores também podem receber em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Como receber o prêmio de aposta online? As apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa (aplicativo ou site), além das opções citadas, os sortudos da Mega-Sena concurso 2435 desta quinta-feira podem transferir a quantia para uma conta do Mercado Pago.

O próximo concurso da Mega Sena está previsto para quinta, 09 de dezembro. As apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio. O jogo inicial custa R$ 4,50 e dá direito a escolha de 6 números. Além das tradicionais lotéricas, os apostares também podem jogar pela internet, no site da Caixa.

Quando são realizados os sorteios da Mega?

Os sorteios são realizados de quarta-feira e sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). De acordo com a Caixa, em datas predeterminadas ao longo do ano ocorrem as Mega-Semanas que são as semanas com três sorteios.

Isso acontece com o objetivo de adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final zero ou cinco. Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O resultado da Mega Sena o leitor acompanha no DCI.

