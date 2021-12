Resultado da Mega-Sena 2439 de sábado (18/12/2021)

Os apostadores podem conferir a partir das 20h (horário de Brasília) o sorteio do resultado da Mega-Sena concurso 2439 deste sábado, 18 de dezembro. O prêmio está estimado em R$ 3 milhões e para ganhar é preciso acertar as seis dezenas.

Resultado da Mega Sena 2439

Confira o resultado da Mega-Sena concurso de hoje: 02-08-34-38-47-51.

Como saber se ganhei?

Para saber se ganhou algum prêmio, os apostadores devem conferir se acertaram seis, cinco ou pelo menos quatro dezenas do resultado da Mega-Sena 2439. Nenhuma faixa paga quantia fixa para os sortudos pois o valor final é definido após o rateio entre os ganhadores de cada faixa.

Do total arrecadado no sorteio, 43,35% são destinados para a premiação em todas as faixas de acerto, sendo: 35% na sena, 19% na quina e 19% na quadra. Ainda ficam acumulados 22% para os acertadores dos seis números nos concursos de final 0 ou 5 e 5% para a primeira faixa Mega da Virada.

Como receber o prêmio?

Nas agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado, os acertadores do resultado da Mega-Sena 2439 podem sacar qualquer quantia. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores também podem receber em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

As apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa (aplicativo ou site), além das opções citadas, os sortudos da Mega-Sena 2439 conseguem transferir a quantia para uma conta do Mercado Pago.

O sorteio da Mega-Sena e demais modalidades das Loterias Caixa é transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

