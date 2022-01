Resultado da Mega-Sena 2443 de quarta-feira (12/01/22)

O apostador que acertar o resultado da Mega-Sena concurso 2443 desta quarta-feira (12) pode ganhar o prêmio de R$ 11 milhões. A partir das 20h (horário de Brasília) os seis números serão sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2443 hoje

Ganha o prêmio máximo quem acertar dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números, então confira as dezenas do resultado da Mega-Sena hoje: 01-05-12-13-17-31.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Os apostador que acertar de quatro a seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2443 tem duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Contudo, é importante destacar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

O prêmio pode ser resgatado em até 90 dias depois do sorteio do resultado da Mega-Sena 2443. Após esse prazo, os prêmios vão para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Além disso, a gravação do sorteio do resultado da Mega-Sena está disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Quando será o próximo sorteio regular da Mega Sena?

No sábado, 15 de janeiro, ocorre o sorteio da Mega-Sena concurso 2444 a partir das 20h (horário de Brasília). Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo.

As apostas na Mega-Sena são feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Desse modo, a aposta simples da Loterias Caixa, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

