Resultado da Mega-Sena 2447 de hoje, terça-feira (25/01/22)

A Mega chega nessa terça-feira com a “Mega-Semana”, adiantando o resultado da Mega-Sena de quarta-feira. O concurso 2447 de hoje, 25 de janeiro, será sorteado às 20h e o prêmio está acumulado em R$ 28,5 milhões. O sorteio hoje ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2447 de hoje

Confira as dezenas do resultado da Mega-Sena de hoje. Leva a bolada quem acertas os seis números sorteados.

Ganhadores da Mega Sena

Para ganhar o prêmio principal e seu tornar o novo milionário, os apostadores precisam acertar as seis dezenas sorteadas. A chance de uma pessoa conseguir adivinhar o resultado da Mega-Sena 2447 com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa.

Também fatura acertando parcialmente o resultado da Mega-Sena desta terça-feira (cinco ou quatro dezenas). Os valores são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Nesse caso, a chance de ganhar um prêmio é de uma em 154,5 mil para cinco acertos e de uma em 2,3 mil para quatro acertos.

Quando são realizados os sorteios da Mega?

Os sorteios são realizados de quarta-feira e sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). De acordo com a Caixa, em datas predeterminadas ao longo do ano ocorrem as Mega-Semanas que são as semanas com três sorteios.

Isso acontece com o objetivo de adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final zero ou cinco. Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.