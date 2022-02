Resultado da Mega-Sena 2455 de sábado (19/02/22)

Os números do resultado da Mega-Sena 2455 serão sorteados neste sábado, 19 de fevereiro, e o prêmio está acumulado em R$ 31 milhões. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2455 de sábado

Veja os números do resultado da mega-sena 2455 de hoje: 21-38-50-53-56-59.

Como saber se ganhou na Mega de hoje?

O prêmio principal só sai se algum apostador acertar todas as seis dezenas sorteadas na noite. E a chance de isso acontecer com uma aposta simples, segunda a Caixa, é de uma em mais de 50 milhões.

Também dá para faturar acertando parcialmente o resultado da Mega-Sena concurso 2455, mas os jogadores precisam adivinhar cinco ou quatro números. Nesse caso, então, as quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Como receber o prêmio? Em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Mas prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena concurso 2455 conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Entretanto, para quem realizou a aposta pelo Internet Banking CAIXA (IBC), só pode fazer o resgate nas agências da CAIXA e ao titular indicado no comprovante de aposta.

Contudo, os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Mega-Sena 2455 para resgatar os prêmios. Após esse prazo, os valores vão para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

