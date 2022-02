Resultado da Mega-Sena 2457 de hoje, quinta-feira (24/02/22)

Nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, a Caixa realiza o sorteio dos números do resultado da Mega-Sena concurso 2457. O prêmio segue acumulado e o apostador que adivinhar as dezenas pode faturar uma bolada estimada em R$ 40 milhões.

Resultado da Mega-Sena 2457 de hoje

Os números sorteados na Mega-Sena concurso 2457 de hoje foram:

Os apostadores devem conferir na cartela se acertaram todas as seis dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2457. Quem não conseguiu marcar todos os números ainda podem faturar se tiverem cinco ou quatro dos que foram sorteados.

Probabilidade – A chance de algum apostador conseguir faturar o prêmio principal com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. Já nas demais faixas, a probabilidade de ganhar é de uma em 154,5 mil na quina e 2,3 mil na quadra.

Como receber o prêmio da Mega Sena?

Em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado com o resultado da Mega-Sena concurso 2457. Mas prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena concurso 2457 conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Entretanto, para quem realizou a aposta pelo Internet Banking CAIXA (IBC), só pode fazer o resgate nas agências da CAIXA e ao titular indicado no comprovante de aposta.

Contudo, os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Mega-Sena 2457 para resgatar os prêmios. Após esse prazo, os valores vão para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.