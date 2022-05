Resultado da Mega-sena 2476, concurso de quinta-feira, 28 de abril

Os números do resultado da Mega-Sena 2476 serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas de quinta-feira, dia 28 de abril de 2022 (28/04/2022). Todas as dezenas do prêmio de R$ 40 milhões você confere abaixo.

Números da resultado da Mega-sena 2476

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena concurso 2476, foram: 02-07-32-46-49-55

Premiação

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 72 apostas ganhadoras, R$ 45.992,87

4 acertos – 4.799 apostas ganhadoras, R$ 985,76

Para ganhar o prêmio principal do resultado da Mega-Sena, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do sorteio. Mas, quem não conseguir adivinhar todas as dezenas também pode receber receber uma quantia se tiver feito cinco ou quatro acertos.

Como sacar o prêmio do resultado da Mega do dia 28 de abril

Caso você seja o apostador sortudo deste 28 de abril, há duas opções para receber o prêmio da Mega-sena. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Contudo, é importante destacar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Além disso, a gravação do sorteio do resultado da Mega está disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Ranking dos maiores prêmios da Mega-Sena – Resultado Mega-sena

1 – R$ 378 124 727,48 31 de dezembro de 2021 2 | números: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

2 – R$ 325 250 216,44 31 de dezembro de 2020 2 | números: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

3 – R$ 306 718 743,71 31 de dezembro de 2017 17 | números: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

4 – R$ 302 536 382,72 31 de dezembro de 2018 52 | números: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

5 – R$ 289 420 865,00 11 de maio de 2019 | números: 23 – 24 – 26 – 38 – 42 – 49

6 – R$ 263 295 552,64 31 de dezembro de 2014 4 | números: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

7 – R$ 246 533 514,29 31 de dezembro de 2015 6 | números: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

8 – R$ 244 784 099,16 31 de dezembro de 2012 3 | números: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

9 – R$ 224 677 860,08 31 de dezembro de 2013 4 | números: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

10 – R$ 220 948 549,32 31 de dezembro de 2016 6 | números: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

11 – R$ 205 329 753,54 25 de novembro de 2015 1 | números: 06 – 07 – 29 – 39 – 41 – 55

12 – R$ 194 395 200,04 31 de dezembro de 2010 4 | números: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

13 – R$ 177 617 487,60 31 de dezembro de 2011 5 | números: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55

14 – R$ 144 901 494,92 31 de dezembro de 2009 2 | números: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

15 – R$ 135 315 118,96 22 de novembro de 2014 2 | números: 07 – 24 – 28 – 46 – 53 – 56

16 – R$ 119 142 144,27 06 de outubro de 2010 1 | números: 05 – 15 – 43 – 48 – 52 – 55

17 – R$ 111 503 902,49 19 de fevereiro de 2014 1 | números: 01 – 04 – 05 – 14 – 45 – 56

Quando será o próximo sorteio da Mega Sena?

Assim, o concurso 2477 está marcado para sábado, dia 30 de abril de 2022, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.

As apostas na Mega-Sena são feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Desse modo, a aposta simples da Loterias Caixa, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Aproveite e siga o DCI no Google News